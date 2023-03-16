ABD, Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını "şiddetle" kınadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yaptığı açıklamada, "ABD INDOPACOM (ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri), ABD personeli, toprakları veya müttefiklerimiz için acil bir tehdit oluşturmadığını değerlendirmiş olsa da bu fırlatma gereksiz yere gerilimi artırıyor ve bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşıyor." dedi.

Kuzey Kore deneme amaçlı uzun menzilli balistik füze fırlattı

Füze denemesinin, Kuzey Kore'nin "yasa dışı kitle imha silahlarına ve balistik füze programlarına" halkının refahından daha fazla öncelik vermeye devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Watson, tüm ülkeleri bu ihlalleri kınamaya çağırdı.

Kuzey'in kıtalararası balistik füze fırlatmasını "şiddetle" kınadıklarını belirten Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Watson, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla yakın bir koordinasyon içinde olduğunu, Amerikan topraklarının yanı sıra Güney Kore ve Japon müttefiklerinin güvenliğini sağlamak için "gerekli tüm önlemlerin" alınacağını kaydetti.

DÜN VE BUGÜN FÜZE DENEMELERİ YAPTI



Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı devam ederken dün karadan karaya iki füze fırlattığını duyurdu.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Güney Hwanghae bölgesinden fırlatılan iki orta menzilli füze, Kuzey Hamghyong bölgesinde bulunan hedefi tam isabetle vurdu.

Güney Kore, bugün ise Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne uzun menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, uzun menzilli balistik füzenin, başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.10'da fırlatıldığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin denemesinin, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ile görüşmek üzere Tokyo'ya gitmesinden saatler önce olması dikkati çekiyor.