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24 Nisan 2024 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 10:30:00

ABD Gazze'ye havadan yardım indirdi

Kaynak: DHA

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ABD Merkez Komutanlığı, Gazze Şeridi'ne hava operasyonuyla gıda yardımı indirildiğini açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), düzenlenen hava operasyonuyla Gazze'nin kuzeyinde sivillere 30 bin öğün eşdeğerinde gıda paketi ulaştırıldığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri, devam eden çatışmalardan etkilenen Gazze'deki sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 23 Nisan 2024 tarihinde saat 11:50'de kuzey Gazze'ye birleşik bir insani yardım hava yardımı gerçekleştirdi. Birleşik ortak operasyon Ürdün tarafından sağlanan gıda ve dört ABD Hava Kuvvetleri C-130 uçağını içeriyordu. ABD C-130'ları 30 bin 16 adet hazır yemek paketini ulaştırarak kuzey Gazze'de hayat kurtarıcı insani yardım sağladı. Ayrıca 2 bin 700 kilogramdan fazla Ürdün gıda malzemesi de teslim edildi. ABD bugüne kadar yaklaşık 1041 ton insani yardım malzemesi bırakmıştır" denildi.

Etiketler : abd gazze yardım
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