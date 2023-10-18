VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doğal gazda rota değişiyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren açıklama: Durum kontrolden çıkıyor
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama: Her eylemi adrese iade ediyoruz
İsrail, Gazze'deki hastaneye Batı'dan aldığı destekten cesaret bularak saldırdı
The New York Times'ın eline kan bulaştı... Batı'nın masabaşı teröristleri iş başında
Almanya, Gazze'deki hastane için soruşturma istedi
18 Ekim 2023 Çarşamba 09:58:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 09:58:00

ABD Gazze'deki hastane katliamını görmezden geldi: Fazla bilgimiz yok

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

ABD Savunma Bakanlığı, Gazze'deki hastane saldırısı ile ilgili gelen sorulara net cevap vermekten kaçındı. Pentagon, hastaneler hakkındaki iddiasının delillere dayanmadığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Washington'ın İsrail'e desteği tartışılırken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Gazze'deki hastanede yüzlerce kişinin katledildiği saldırıyı değerlendirdi.

Pentagon katliamla ilgili olarak "Bu konuda fazla bilgimiz yok" dedi.

TRT Haber'den aktarılana göre, Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Hamas'ın hastaneleri komuta merkezi olarak kullandığını iddia etti.

Gazetecilerin sorularının ardından, "Bu konuda elimde veri yok" diyerek sözlerinin delile dayanmadığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Pentagon, İsrail'e verdiğin desteğin süreceği mesajını da verdi.

ABD'deki 2 bin askeri, yüksek hazırlık durumuna geçirdi, Doğu Akdeniz'deki uçak gemisi USS Gerald Ford ve taarruz grubunun görev süresini uzattı.

Diğer uçak gemisi USS Dwigth Eisenhower ise Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e doğru yola çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail'e gitti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün kralı 2. Abdullah ve Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin kendisiyle görüşmeyi iptal etmesi ardından Biden, Ürdün ziyaretini ertelemek zorunda kaldı.

ABD Başkanı, Gazze'deki hastaneye saldırıyı da değerlendirdi.

"Sarsıldım" ifadesini kullandı ancak bunun İsrail'in saldırısı olduğunu belirtmedi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında da, patlama yerine "parlama" kelimesinin kullanması dikkati çekti.

Etiketler : ABD Pentagon Gazzedeki saldırı Hastane saldırısı
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Engelleri iyilikle kaldıralım

Engelleri iyilikle kaldıralım
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Oğlumla gurur duyuyorum

Oğlumla gurur duyuyorum
Davette buluştular

Davette buluştular
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX