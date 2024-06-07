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07 Haziran 2024 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 16:30:00

ABD gazetesi “akıl sağlığını” sorguladı

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ABD'li Wall Street Journal Gazetesi, sık sık gaflarıyla gündeme gelen 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın zihinsel sağlığını sorgulayan bir haber yayınladı. Haberde farklı raporlara ve Biden'na yakın isimlerin görüşlerine de yer verildi. Peki Biden sağlıklı mı? İşte yanıtı...

ABD'nin en yaşlı başkanı Joe Biden...

Sık sık gaflara imza atıyor.

Hafıza problemleri yaşıyor.

Garip hareketler sergiliyor.

Bu da akıl sağlığı tartışmalarına neden oluyor.

ABD BASINI RAPOR YAYINLADI

ABD basınından Biden'ın akıl sağlığına yönelik dikkati çeken bir haber geldi.

Biden'ın tavrının ve siyasi kavrayışının güne göre değiştiği, konuşurken sık sık notlara güvendiği ve konferanslar sırasında yardımcılarından destek aldığı öne sürüldü.

Amerikan gazetesi Wall Street Journal, Biden'ın akıl sağlığını inceledi.

Kapsamlı bir rapor yayınladı.

Gazete, rapor için demokrat ve cumhuriyetçi partiden isimlerle görüştü.

GÜNÜ GÜNÜNÜ TUTMUYOR

Biden ile vakit geçiren kişiler, son aylarda çok sessiz konuştuğunu ve söylediklerinin güçlükle anlaşıldığını aktardı.

Rapora göre Biden'ın tavrı ve politika ayrıntılarına ilişkin kavrayışı gününe göre değişiyor.

Konuşurken sık sık notlarına bakıyor.

Notlarına bakmadan cümle kurmakta zorlanıyor.

Uyuduğu düşünülecek kadar uzun şekilde gözlerini de kapıyor.

Yanındaki kişiler de bu durumda rahatsızlık duyuyor.

Toplantılarda da sesini zar zor duyurabiliyor.

HAFIZA SORUNLARI YAŞIYOR

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Mccarthy de gazeteye konuştu.

Birlikte katıldığı bir toplantıyı anlattı.

Biden'ın ciddi hafıza sorunları yaşadığını vurguladı.

Beyaz saray sözcü yardımcısı Andrew Bates ise, habere tepki gösterdi.

Haberde anlatılanların yanlış olduğunu savundu.

Etiketler : ABD Biden akıl sağlığı Wall Street Journal
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