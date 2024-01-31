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ABD F-16'sı denize düştü
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31 Ocak 2024 Çarşamba 10:10:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 10:10:00

ABD F-16'sı denize düştü

Kaynak: IHA

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ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı Güney Kore'nin batı kıyısı açıklarında Sarı Deniz'e düştü, kendini fırlatmayı başaran pilot kazadan kurtuldu. Yaşanan son kaza, ABD'nin Güney Kore'de 1 yıl içindeki üçüncü F-16 kazası olarak kayıtlara geçti.

ABD Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 180 kilometre güneyindeki Kunsan Hava Üssü'nde konuşlu 8. Hava Filosu'na ait F-16 savaş uçağının Sarı Deniz üzerinde acil bir durum ile karşılaştığı ve yerel saatle 08.41'de düştüğü duyuruldu. Kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilotun Güney Kore ve ABD'nin ortak çalışmasıyla 09.30 sıralarında kurtarıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

ABD'NİN GÜNEY KORE'DE 1 YIL İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ F-16 KAZASI

Yaşanan son kaza, son 1 yıl içinde Güney Kore'de meydana gelen üçüncü ABD F-16'sı kazası olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz Aralık ayında ABD 8. Hava Filosu'na ait bir F-16, rutin eğitim sırasında Sarı Deniz'e düşmüştü. Mayıs ayında ise ABD 51. Hava Filosu'na ait bir F-16, Seul'ün güneyindeki Osan Hava Üssü yakınlarına çakılmıştı. Her iki kazada da kendini uçaktan fırlatan pilotlar kazadan kurtulmayı başarmıştı.

JAPONYA'DAKİ UÇAK KAZASINDA 8 ABD ASKERİ ÖLMÜŞTÜ

ABD Hava Kuvvetleri geçtiğimiz Kasım ayında ise Japonya'da yaşanan bir kaza ile gündeme gelmişti. Osprey tipi bir askeri uçağın Yakushima Adası açıklarındaki sulara düştüğü, 8 mürettebatın tamamının öldüğü açıklanmıştı. Gelişmenin ardından ABD ordusu dünya genelindeki Osprey tipi uçaklarının operasyonlarını geçici olarak askıya almıştı.

Etiketler : abd f-16 savaş uçağı güney kore
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