VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ücretsiz şehir içi ulaşım için yapılan gelir desteği ödemeleri artırıldı
ABD, Ermenistan dahil bazı ülkelerde modüler nükleer reaktör kurmayı değerlendiriyor
Etnospor'dan bir Dayanışma Obası daha
"Buğdayda beklenen 21 milyon ton rekolte Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması noktasında yeterli"
Eskişehir'de bir evden yaklaşık 50 ton çöp çıkarıldı
Türkiye'nin milli kanatları ihracata uçuyor
24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:00:00

ABD, Ermenistan dahil bazı ülkelerde modüler nükleer reaktör kurmayı değerlendiriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa, Avrasya ve Orta Asya Destek Programları Koordinatörü Long, "Ermenistan'ın da dahil olduğu bir dizi ülkeye, küçük modüler nükleer reaktörler kurulmasının fizibilitesini araştırıyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa, Avrasya ve Orta Asya Destek Programları Koordinatörü Maria Long, "Ermenistan'ın da dahil olduğu bir dizi ülkeye, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne olan enerji bağımlılığını azaltmaya yardım edebilecek ABD teknolojisiyle üretilmiş küçük modüler nükleer reaktörler kurulmasının fizibilitesini araştırıyoruz." dedi.

Long, ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen 2024 Mali Yılı Devlet ve Dış Operasyonlar Avrupa Bütçesi Alt Komitesi toplantısında konuştu.

Aralarında Ermenistan'ın da olduğu bazı ülkelere nükleer enerji desteği sağlamayı düşündüklerini dile getiren Long, "Ermenistan'ın da dahil olduğu bir dizi ülkeye, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne olan enerji bağımlılığını azaltmaya yardım edebilecek ABD teknolojisiyle üretilmiş küçük modüler nükleer reaktörler kurulmasının fizibilitesini araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ermenistan, enerji ihtiyacının büyük kısmını Rusya'dan ithalatla karşılıyor.

Türkiye sınırına yakın Metsamor Nükleer Enerji Santrali'nden ise ülkenin elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ı temin ediliyor.

Etiketler : abd ermenistan modüler nükleer reaktör
Çekimler başladı

Çekimler başladı
"Evde benim sözüm geçer"

"Evde benim sözüm geçer"
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti
Annesini markajında

Annesini markajında
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Şiddet sessizliği

Şiddet sessizliği
Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim

Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim
Klipten evlilik mesajı

Klipten evlilik mesajı
Çocuk aşkı taçlandırır

Çocuk aşkı taçlandırır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX