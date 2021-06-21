Dünyayı sarsan patlama! ABD'den savaş provası...

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21 Haziran 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 14:00:00

ABD Donanmasından ‘şok denemesi'! Patlama deprem etkisi yarattı

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Geçtiğimiz günlerde ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı savaş planları yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu kez de ABD Donanması'nın geriliminin gölgesinde yayınladığı video ve fotoğraflar dünyada bomba etkisi yarattı. ABD Donanması, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin savaş koşullarına dayanıklılığını test etmek için 18 bin 143 kilogram patlayıcı kullandı.

BBC'nin haberine göre 18 bin 143 kilogram patlayıcı, USS Gerald R. Ford'un savaş koşullarına dayanma kabiliyetinin test edilmesi amacıyla yapılan kontrollerin bir parçası olarak, ABD'nin doğu kıyılarında yürütülen "Donanma Şok Denemeleri" (Full Ship Shock Trial) kapsamında patlatıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, patlamanın 3,9 büyüklüğünde deprem etkisi oluşturduğu bildirildi.

Yapılacak diğer testlerin ardından USS Gerald R. Ford savaş gemisinin modernizasyon, bakım ve onarımının yapılması için havuza çekileceği ifade edildi.

Etiketler : USS Gerald R. Ford USGS ABD Jeolojik Araştırma Merkezi
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