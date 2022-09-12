ABD Donanması: Elimizde UFO görüntüleri var

ABD Donanması: Elimizde UFO görüntüleri var

ABD Donanması, kısaca UFO olarak bilinen Tanımlanamayan Uçan Cisimler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ellerinde yayımlanmayan UFO görüntüleri bulunduğu aktarıldı.

2020'de Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in UFO'larla ilgili binlerce belgesi erişime açıldı.

Belgelerde uçan gizemli cisimlerle ilgili bazı vakalar yer aldı.

CEVAP İKİ YIL SONRA GELDİ

Hükümete bağlı The Black Vault sitesi belgelerin yayımlanmasının ardından Amerikan Donanmasından da ellerindeki görüntüleri paylaşmasını talep etti.

Donanmadan yanıt, ancak iki yıl sonra geldi.

"Ulusal güvenlik nedeniyle görüntüler paylaşılamaycak"

ABD Donanması, UFO'lara ait ellerinde hiç yayımlanmamış görüntüler bulunduğunu açıkladı.

Ancak bu görüntülerin yayımlanmayacağı belirtildi. Bunun ulusal güvenliğe zarar vereceği ifade edildi.

2019'da Pentagon'un, pilotların eğitim uçuşları sırasında kaydettiği görüntüler medyaya yansımıştı. Görüntülerde hava sahasındaki tanımlanamayan nesneler dikkati çekmişti.