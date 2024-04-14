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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Türkiye'ye geliyor
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14 Nisan 2024 Pazar 21:47:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 21:47:00

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass, 15-16 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ziyarette, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın eş başkanlıklarında 7-8 Mart'ta düzenlenen "7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma" toplantısında kararlaştırılan hususlar dahil ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.

Etiketler : ABD Dışişleri Bass ziyareti Türkiye
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