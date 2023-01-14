ABD Dışişleri Bakanlığı, F-16 kararını Kongre'ye iletti
Kaynak: TRT Haber
BD Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'ye F-16 satışı ile ilgili kararı ön inceleme için Kongre'ye ilettiği bildirildi.
Washington yönetiminden Türkiye'ye F-16 satış sürecinde yeni bir adım geldi.
Türkiye'ye yeni F-16 satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyon kitleriyle ilgili kararın Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ilgili komitelerinin başkan ve kıdemli üyelerine ön inceleme için iletildiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, ilgili kararını Kongre'ye ilettiğini gelecek hafta resmi olarak duyurması bekleniyor.
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