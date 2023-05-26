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26 Mayıs 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2023 Cuma 09:45:00

ABD Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un Rusya ile taktik nükleer silah anlaşması yapmasını kınadı

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, Belarus'un Rusya ile taktik nükleer silahlarla ilgili anlaşma imzalamasını kınad

Günlük basın toplantısında Rusya'nın taktik nükleer füzelerini Belarus'a getirmek üzere bu ülke ile anlaşma yaptığına ilişkin bir soruya yanıt veren Miller, "Elimizdeki kanıt veya değerlendirme hakkında konuşmayacağım. Ancak bu anlaşmayı şiddetle kınadığımızı söylemek isterim. Bu, Rusya'nın bir yıldan fazla süreden önce Ukrayna'ya yönelik başlattığı topyekun işgalde gördüğümüz sorumsuz davranışlarının sonuncusudur." dedi.

Rusya'nın Ukrayna ile savaşında biyolojik, kimyasal veya nükleer silah kullanmasının ağır bedelleri olacağını daha önce de belirttiklerini söyleyen Miller, nükleer pozisyonlarını değiştirmeyi gerektirecek herhangi bir durum veya Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazırlandığına dair herhangi bir emare olmadığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, bugün, Belarus'ta taktik nükleer silahların konuşlandırılmasına ilişkin belgeler imzalamıştı.

Hrenin, bunun, Batılı ülkelerin "dostça olmayan" ve "agresif" siyasetine karşı bir yanıt olduğunu vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini mart ayında bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.

Etiketler : abd dışişleri bakanlığı matt miller belarus rusya nükleer silah
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