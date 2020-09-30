ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İncirlik açıklaması: Çıkma yönünde bir plan yok

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30 Eylül 2020 Çarşamba 17:28:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 17:28:00

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan yok

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin İncirlik Üssü'nü boşaltacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Pompeo, "Şu anda İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan bulunmuyor." dedi.

Pompeo, Yunan "Kathimerini" gazetesine verdiği demeçte, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve ABD'nin İncirlik Üssü'nden çıkacağı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara ile Atina arasında tansiyonun düştüğüne işaret eden Pomepo, bu konuda "bir fırsat penceresinin" belirdiğini dile getirdi.

Pompeo, ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduklarını , gerilimi tırmandıran tek taraflı adımların kimsenin yararına olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Washington yönetiminin Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığını güçlü şekilde sürdüreceğini söyleyen Pompeo, uluslararası basında yer alan ABD'nin İncirlik Hava Üssü'nü boşaltacağı iddialarına ilişkin ise "Şu anda İncirlik'ten çıkma yönünde bir plan bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Pompeo, temaslarda bulunmak üzere 27 Eylül'de Yunanistan'ın Selanik kentine gelmişti. Burada Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşen Pompeo, programının ikinci durağı olan Girit Adası'nda Başbakan Kiryakos Miçotakis'in evinde ağırlanmıştı.

Miçotakis ile Pompeo, dün Girit'teki Suda Donanma Üssü'nü ziyaret etmişti.

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