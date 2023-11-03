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03 Kasım 2023 Cuma 16:56:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 16:56:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Batı Şeria açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "(İsrail yönetimine) Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken basın toplantısı düzenledi.

Blinken'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sadece Gazze'de değil aynı zamanda Batı Şeria'da sivillerin korunması gerektiğini vurguluyorum

(İsrail-Filistin) Bu çatışmada ikinci veya üçüncü bir cephenin açılmaması konusunda başından beri çok netiz"

ABD'li Bakan Blinken, Gazze'de (Hamas'la ilgili) statükonun devam edemeyeceğini savunarak, "İsrail'in de Gazze'nin kontrolünü ve sorumluluğunu üstlenemeyeceğini biliyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail yönetimi batı şeria
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