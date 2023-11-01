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01 Kasım 2023 Çarşamba 20:15:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 20:15:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Kaynak: AA

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken 5 Kasım'da Ankara'da olacak.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'ye geliyor.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanı Ankara ziyareti Diplomatik kaynaklar
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