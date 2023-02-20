"Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti bizim için her zaman önemli"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti bizim için her zaman önemli

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Başkan Biden'ın dediği gibi, Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti bizim için her zaman önemli" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye F-16 tedariği için Biden yönetiminin desteğinin sürdüğünü bildirdi.

Blinken, "Türkiye'nin güney sınırıyla ilgili gerçek güvenlik endişelerini anlıyoruz" diye konuştu.

"ABD'den şartlara bağlanarak F-16 almamız mümkün olmaz"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuşmasından öne çıkanlar...

(Asrın Felaketi) Bölgede büyük bir felakete tanık olduk. ABD halkı sizi desteklemek üzere yanınızdadır.

Depremdeki yıkımı sözlerle ifade etmek çok zor

(Rusya-Ukrayna Savaşı) Şu anda Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini anlıyoruz ve destekliyoruz