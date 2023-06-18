VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere Pekin'de
TÜRKSOY'un kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü
Malatya'da korkutan deprem!
Bakan Koca'dan, sağlık raporlarının geçerlilik sürelerine ilişkin açıklama
New York Times'tan çarpısı iddia: Tüm kanıtlar Rusya'yı işaret ediyor
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
18 Haziran 2023 Pazar 19:28:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 19:28:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere Pekin'de

Kaynak: IHA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Blinken'ın ziyareti 5 yıl sonra ABD tarafından Dışişleri Bakanı düzeyinde Çin'e yapılan ilk ziyaret oldu

ABD'den 5 yıl sonra Dışişleri Bakanı düzeyinde Çin'e ilk ziyaret gerçekleşti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın resmi ziyaret kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e geldi. İki günlük ziyaret kapsamında temaslarına başlayan Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya geldi. Blinken'ın daha sonra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ile görüşmesi bekleniyor. Blinken'ın yarın ise Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşme yapması öngörülüyor.

Her iki ülke yetkilileri de iki gün boyunca yapılacak olan görüşmelerden üst düzey bir karar beklemezken, görüşmelerin asıl amacının iki ülke arasında son yıllarda gerilen siyasi ortamı yumuşatmak ve yeniden istikrar sağlamak olduğuna dikkat çekti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin ziyaretinden memnun olduklarını belirtirken, bu ziyaretin geçtiğimiz sene kasım ayında Endonezya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin ABD-Çin siyasi ilişkilerini düzeltmek adına yaptığı anlaşmanın ilk adımı olduğunu ifade etti.

BALON KRİZİ NEDENİYLE ZİYARET ERTELENMİŞTİ

Blinken'ın ilk olarak geçtiğimiz şubat ayında Çin'i ziyaret edeceği açıklanmış, ABD hava sahasında Çin'e ait olduğu tespit edilen bir casus balonun vurulması sonrası söz konusu ziyaret ertelenmişti.

BİDEN VE Xİ'NİN YENİDEN GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

ABD Başkanı Biden dün yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç ay içinde Xi ile tekrar görüşmeyi ve sahip olduğumuz meşru farklılıkların yanı sıra anlaşabileceğimiz alanlarda kendisiyle konuşmayı umuyorum" demişti.

Öte yandan ABD'nin Çin'e gerçekleştirdiği son diplomatik ziyaret 2018 yılında ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılmıştı.

Etiketler : abd çin asya abd-çin
"Merve ile evlendiğime pişman değilim"

"Merve ile evlendiğime pişman değilim"
Yenilik buluşması

Yenilik buluşması
‘Ya Çok Seversen'den ilk kare

‘Ya Çok Seversen'den ilk kare
Turne başladı

Turne başladı
Anadolu buluşması

Anadolu buluşması
Çocuk sayfası kapandı

Çocuk sayfası kapandı
Şalvarlı ‘Ömer'

Şalvarlı ‘Ömer'
Kızının odasını hazırlıyor

Kızının odasını hazırlıyor
Madonna'ya yemek yaptım

Madonna'ya yemek yaptım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX