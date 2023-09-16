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16 Eylül 2023 Cumartesi 12:45:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 12:45:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesinin "dönüştürücü" olacağını söyledi

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki normalleşmenin "dönüştürücü bir olay" olacağını ancak zor bir mesele olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile dün düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Son dönemde gündeme gelen normalleşme tartışmalarına ilişkin değerlendirme yapan Blinken, "İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşmenin sağlanması, bana göre Orta Doğu'da ve çok daha ötesinde dönüştürücü bir olay olacak." dedi.

Blinken, bölgede 40 yılı aşkın süredir sorunların devam ettiğini hatırlatarak, "çalkantılı bir bölgeden çok daha büyük istikrar ve entegrasyona sahip bir bölgeye geçişin" hem bölge toplumlarına hem de dünya geneline ciddi faydalar sağlayacağına inandığını söyledi.

Taraflar arasındaki olası bir anlaşmanın Filistinliler açısından da önemli bir unsuru kapsaması gerektiğine işaret eden Blinken, konunun zorluğuna dikkati çekerek tarafların beklentilerinin de bir anlaşmanın detayları açısından zorlayıcı olduğunu kaydetti.

Blinken, normalleşmenin mümkün olduğunu ancak kesin olmadığını vurgulayarak, "Bunu başarabilirsek kazanılacak faydanın kesinlikle çabalara değeceğine inanıyoruz." dedi.

Suudi Arabistan, İsrail'in Filistin topraklarında yıllardır devam eden "işgali" sona erene kadar Tel Aviv ile diplomatik ilişki kurmuyor ve normalleşmeye karşı çıkıyor.

Mısır 1979'da, Ürdün 1994'te, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas ise 2020'de İsrail ile ilişkilerini normalleştirmişti.

Etiketler : abd israil suudi arabistan antony blinken
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