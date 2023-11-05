ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, Blinken, Orta Doğu ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında özel uçakla Larnaka'ya gelerek burada kısa süreli olarak Hristodulidis ile görüştü.
Rum resmi Kıbrıs Haber Ajansı, Hristodulidis ile Blinken'ın, GKRY'nin uygulamaya koymaya çalıştığı denizden Gazze'ye insani yardım koridoru inisiyatifini masaya yatırdıklarını bildirdi.
Bazı Rum internet siteleri haberlerinde, Blinken'ın Güney Kıbrıs'a "plansız" bir ziyaret gerçekleştirdiği, Hristodulidis ile uçakta kısa bir görüşme yaptıktan sonra Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldığı bilgisine yer verdi.
- ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi
- Netanyahu: Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes olmayaca
- Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
- İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşan bir İHA'yı hedef aldığını duyurdu
- İsrail yine mülteci kamplarını vurdu: Çok sayıda yaralı ve can kaybı var
- Ramallah'ta Blinken'ın ziyaretine tepki