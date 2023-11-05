ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi

Rum basınında yer alan haberlere göre, Blinken, Orta Doğu ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında özel uçakla Larnaka'ya gelerek burada kısa süreli olarak Hristodulidis ile görüştü.

Rum resmi Kıbrıs Haber Ajansı, Hristodulidis ile Blinken'ın, GKRY'nin uygulamaya koymaya çalıştığı denizden Gazze'ye insani yardım koridoru inisiyatifini masaya yatırdıklarını bildirdi.

Bazı Rum internet siteleri haberlerinde, Blinken'ın Güney Kıbrıs'a "plansız" bir ziyaret gerçekleştirdiği, Hristodulidis ile uçakta kısa bir görüşme yaptıktan sonra Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldığı bilgisine yer verdi.