VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Be ahlaksız! Vicdansız. Bu yenilir yutulur bir şey değil"
NATO'dan Rusya'ya çağrı!
Bakan Koca duyurdu: TUS ve YDUS ertelendi
Bakan Akar: 20 bin Suriyeli topraklarına döndü
AB'nin gaz tüketimi son 6 ayda yüzde 19,3 düştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu savaşın (Rusya için) stratejik bir fiyasko olduğu açık
AB: Hatay merkezli depremlerle ilgili durumu yakından takip ediyoruz
Depremler Akkuyu NGS'de hasara yol açmadı
ASKON Genel Başkanı Aydın'dan deprem bölgesine ilişkin "iş gücü" değerlendirmesi
Türkiye LPG Derneği'nin desteğiyle deprem bölgesine iki haftada yüzbinlerce tüp ulaştırıldı
Almanya'ya ihracatta ocak rekoru
İsrailli Team Jorge şirketinin seçimlere müdahale yöntemleri
Depremin ardından öğretmenler nelere dikkat etmeli?
"Gezen Sinema" çocuklar için deprem bölgesinde
Dünyada 21. yüzyılın sonuna kadar 3 bin dil yok olabilir
Bakan Koca'dan şebeke suyu açıklaması
Başkan Erdoğan ile Bahçeli bugün de deprem bölgesinde
DTÖ'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu
Putin'den önemli açıklamalar: Rusya'nın savaş alanında yenilmesi imkansız
Çöken beton blok aracı yuttu
Mehmetçik'ten depremzedeler için sağlık taraması
Salgın iddiaları toplumun moralini hedef alıyor! Dezenformasyon virüsten hızlı yayılıyor
Jeoloji mühendisi o şehri uyardı
''Kahramanmaraş depreminin büyüklüğü 7.7, fakat şiddeti 11''
21 Şubat 2023 Salı 14:46:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 14:46:00

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu savaşın (Rusya için) stratejik bir fiyasko olduğu açık

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın anlaşmazlıklarını diyalog ve diplomasi yoluyla çözmesinin hem her iki ülkenin hem de ABD'nin çıkarına olacağını söyledi.

Yunan ve Amerikalı heyetler, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı'nda bir araya geldi.

Atina'ya resmi ziyarette bulunan Blinken, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Blinken ve Dendias, görüşmenin içeriğine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atina'ya gitmeden önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Blinken, Türkiye'de yardım ekipleri ve asker aileleriyle görüştüğünü belirterek, deprem bölgesindeki izlenimiyle ilgili, "Yıkıntıları gördüm, yürek parçalayıcıydı." ifadesini kullandı.

Depremlerin ardından Yunanistan'ın da Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini dile getiren Blinken, "Bu ihtiyaç anında vermiş olduğunuz güçlü destek için teşekkür ediyorum." dedi.

Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın uzun süredir var olan görüş ayrılıklarına rağmen depremlerin ardından birlikte çalıştığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD açısından, konu gayet basit. Yunanistan ve Türkiye bizim ortağımız, dostumuz. Biz onlarla aralarındaki anlaşmazlıkların diplomatik yolla çözümü, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için NATO da dahil birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmazlıklarına çözüm bulmasının hem iki ülkenin de hem de ABD'nin çıkarına olduğuna işaret eden Blinken, "Aynı zamanda bu iki ülkenin tek taraflı adımlardan ya da olumsuz söylemlerden kaçınması gerekir." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşını Putin için "stratejik fiyasko" olarak nitelendirdi

Washington ve Atina'nın stratejik ortaklar olduğunun altını çizen Blinken, Yunanistan ve ABD'nin güvenlik ve savunma alanlarında da birlikte çalıştığını vurguladı.

Blinken, Ukrayna-Rusya savaşında da iki ülke arasındaki ortaklığın sürdüğünü belirterek, "Putin'in Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu savaşın, stratejik bir fiyasko olduğu açık." ifadesini kullandı.

Blinken'dan İran için "diplomasiye kapımız her zaman açık" mesajı

Blinken toplantıda İran'ın nükleer programına ilişkin bir soru üzerine, nükleer meselenin çözümünün en etkili yolunun diplomasi olduğunu belirtti.

İran ile nükleer anlaşmanın yeniden yapılması konusunda İran'ın "anlamlı" bir yanıt vermediğini dile getiren Blinken, "Ancak kapımız diplomasiye her zaman açık. Bu konuda konunun ilerleyişi, İran'ın söyleyeceklerine, yapacaklarına ya da yapmayacaklarına bağlı." mesajını verdi.

Dendias'tan "Türkiye ile dayanışmaya devam" mesajı

Dendias da Yunanistan'ın, Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından, depremzedelere yaptığı yardımı dış politikayla ilişkilendirmediğini ifade ederek, iki halk arasında deprem vesilesiyle oluşan temasın ikili ilişkilerdeki atmosferi iyileştirmesinin, siyasi sonuçları da olabileceğini söyledi.

Türkiye ve Suriye'nin daha önce görülmemiş boyuttaki depremlerden gördüğü zarara dikkati çeken Dendias, geçen hafta deprem bölgesine yaptığı ziyarete atıfta bulundu.

Dendias, kendisinin deprem sonrasında bölgeyi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi dışişleri bakanı olduğuna işaret ederek, "Dün Brüksel'de Dışişleri Bakanları toplantısında mevkidaşlarımı bilgilendirme fırsatım oldu. Yardım istedim." diye konuştu.

Yunan halkının Türkiye'deki depremzedeler için tonlarca insani yardım topladığını ve toplamaya devam edeceğini belirten Dendias, "Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ile ilişkilerimizi düzeltmek için başka afet beklememek konusunda anlaştık." dedi.

Dendias, Blinken ile bugünkü görüşmelerinde, ikili ilişkiler, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve ABD arasında öngörülen "3+1" formüllü işbirliği, enerji, doğal gazda Rusya'dan bağımsızlaşma çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynakları gibi konuların ele alındığını aktardı.

ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı'nın 3'üncü turu, Ekim 2021'de ABD'de düzenlenmişti.

Etiketler : Yunan ve Amerikalı heyetler Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX