ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu savaşın (Rusya için) stratejik bir fiyasko olduğu açık

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu savaşın (Rusya için) stratejik bir fiyasko olduğu açık

Yunan ve Amerikalı heyetler, bu yıl dördüncüsü düzenlenen ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı'nda bir araya geldi.

Atina'ya resmi ziyarette bulunan Blinken, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Blinken ve Dendias, görüşmenin içeriğine ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atina'ya gitmeden önce Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Blinken, Türkiye'de yardım ekipleri ve asker aileleriyle görüştüğünü belirterek, deprem bölgesindeki izlenimiyle ilgili, "Yıkıntıları gördüm, yürek parçalayıcıydı." ifadesini kullandı.

Depremlerin ardından Yunanistan'ın da Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri gönderdiğini dile getiren Blinken, "Bu ihtiyaç anında vermiş olduğunuz güçlü destek için teşekkür ediyorum." dedi.

Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın uzun süredir var olan görüş ayrılıklarına rağmen depremlerin ardından birlikte çalıştığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD açısından, konu gayet basit. Yunanistan ve Türkiye bizim ortağımız, dostumuz. Biz onlarla aralarındaki anlaşmazlıkların diplomatik yolla çözümü, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için NATO da dahil birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Yunanistan ve Türkiye'nin anlaşmazlıklarına çözüm bulmasının hem iki ülkenin de hem de ABD'nin çıkarına olduğuna işaret eden Blinken, "Aynı zamanda bu iki ülkenin tek taraflı adımlardan ya da olumsuz söylemlerden kaçınması gerekir." diye konuştu.

Ukrayna-Rusya savaşını Putin için "stratejik fiyasko" olarak nitelendirdi

Washington ve Atina'nın stratejik ortaklar olduğunun altını çizen Blinken, Yunanistan ve ABD'nin güvenlik ve savunma alanlarında da birlikte çalıştığını vurguladı.

Blinken, Ukrayna-Rusya savaşında da iki ülke arasındaki ortaklığın sürdüğünü belirterek, "Putin'in Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu savaşın, stratejik bir fiyasko olduğu açık." ifadesini kullandı.

Blinken'dan İran için "diplomasiye kapımız her zaman açık" mesajı

Blinken toplantıda İran'ın nükleer programına ilişkin bir soru üzerine, nükleer meselenin çözümünün en etkili yolunun diplomasi olduğunu belirtti.

İran ile nükleer anlaşmanın yeniden yapılması konusunda İran'ın "anlamlı" bir yanıt vermediğini dile getiren Blinken, "Ancak kapımız diplomasiye her zaman açık. Bu konuda konunun ilerleyişi, İran'ın söyleyeceklerine, yapacaklarına ya da yapmayacaklarına bağlı." mesajını verdi.

Dendias'tan "Türkiye ile dayanışmaya devam" mesajı

Dendias da Yunanistan'ın, Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından, depremzedelere yaptığı yardımı dış politikayla ilişkilendirmediğini ifade ederek, iki halk arasında deprem vesilesiyle oluşan temasın ikili ilişkilerdeki atmosferi iyileştirmesinin, siyasi sonuçları da olabileceğini söyledi.

Türkiye ve Suriye'nin daha önce görülmemiş boyuttaki depremlerden gördüğü zarara dikkati çeken Dendias, geçen hafta deprem bölgesine yaptığı ziyarete atıfta bulundu.

Dendias, kendisinin deprem sonrasında bölgeyi ziyaret eden ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi dışişleri bakanı olduğuna işaret ederek, "Dün Brüksel'de Dışişleri Bakanları toplantısında mevkidaşlarımı bilgilendirme fırsatım oldu. Yardım istedim." diye konuştu.

Yunan halkının Türkiye'deki depremzedeler için tonlarca insani yardım topladığını ve toplamaya devam edeceğini belirten Dendias, "Dışişleri Bakanı (Mevlüt Çavuşoğlu) ile ilişkilerimizi düzeltmek için başka afet beklememek konusunda anlaştık." dedi.

Dendias, Blinken ile bugünkü görüşmelerinde, ikili ilişkiler, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve ABD arasında öngörülen "3+1" formüllü işbirliği, enerji, doğal gazda Rusya'dan bağımsızlaşma çalışmaları, yenilenebilir enerji kaynakları gibi konuların ele alındığını aktardı.

ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı'nın 3'üncü turu, Ekim 2021'de ABD'de düzenlenmişti.