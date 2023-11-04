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04 Kasım 2023 Cumartesi 20:15:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 20:15:00

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'de

Kaynak: AA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün'de temaslarda bulundu

Ürdün'ünü ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.

Etiketler : ABD Dışişleri Blinken Ürdün
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