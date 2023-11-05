05 Kasım 2023 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 08:30:00
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanlığından, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 5-6 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Bakanlık, ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, 6 Kasım'da yapılacak görüşmede, Gazze'deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü kaydedildi.
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