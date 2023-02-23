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23 Şubat 2023 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:23 Şubat 2023 Perşembe 11:45:00

ABD, Çin'e ait balonun vurulmadan önceki fotoğraflarını paylaştı

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 4 Şubat'ta vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun yakından çekilen fotoğrafını paylaştı.

Pentagon, balonun vurulmadan bir gün önce U-2 tipi savaş uçağı pilotu tarafından çekilen fotoğraflarını 20 gün sonra yayınladı.

Uçağın kokpitinden çekilen fotoğraflarda South Carolina eyaleti açıklarında vurulan balonun vurulmadan önceki hali görüldü.

Balonun daha üst seviyesinden çekilen görüntülerde pilotun kaskı, kokpitin içi ve uçağın kanadı da kadraja girdi.

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), 4 Şubat'ta South Carolina eyaleti açıklarında vurulan Çin'e ait yüksek irtifa balonunun enkazının denizden çıkarıldığını ve inceleme için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) laboratuvarına götürüldüğünü açıklamıştı.

ABD hava sahasına girdikten bir süre sonra Amerikan nükleer silahlarının bulunduğu Montana eyaleti üzerinde tespit edilen Çin'e ait yüksek irtifa balonu, Washington ile Pekin arasında diplomatik krize neden olmuştu.

Balon, 4 Şubat'ta South Carolina eyaletinin açıklarında ABD Hava Kuvvetlerine bağlı F-22 uçağı tarafından düşürülmüştü.

Bu operasyonun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin ziyaretini ertelemişti.

Çin, balonun askeri veya istihbarat amacıyla kullanılmadığını, meteoroloji çalışmaları yaptığını ve sürüklenerek ABD hava sahasına girdiğini iddia ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı ise balonun manevra kabiliyetine ve istihbarat toplama kapasitesine sahip olduğunu ileri sürüyor.

Etiketler : abd çin balon fotoğraf

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