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03 Haziran 2020 Çarşamba 18:49:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 18:49:00

ABD Çin hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya alacak

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ABD Ulaştırma Bakanlığı, Çin hava yolu şirketlerinin tarifeli ABD uçuşlarının askıya alınacağını bildirdi.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Çin hava yolu şirketlerinin tarifeli ABD uçuşlarının askıya alınacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin yönetiminin ABD hava yolu şirketlerinin ülkeye uçuşlarına devam etmesine izin vermemesi üzerine söz konusu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, Çin hava yolu şirketlerinin ABD'ye veya ABD'den olan tarifeli yolcu uçuşlarının 16 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere askıya alınacağı kaydedildi.

Halihazırda Çin'e ait 4 hava yolu şirketinin ABD ile Çin arasında tarifeli yolcu seferleri düzenlediğinin belirtildiği açıklamada, ABD'li firmaların ise 1 Haziran'dan itibaren hizmete devam etme talebinde bulunduğu ancak taleplerinin Çin hükümetince onaylanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, bakanlığın, hem Amerikan hem de Çin hava yolu şirketlerinin hizmetlerine devam edebilmesi için Çinli yetkililerle iletişim kurmaya devam edeceği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı doğrultusunda 16 Haziran'dan önce yürürlüğe girebileceği belirtildi.

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