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03 Kasım 2023 Cuma 00:18:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 00:18:00

ABD, Cibaliye kampının "yasal bir hedef" olup olmadığı sorusunu yanıtlamadı

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cibaliya mülteci kampının İsrail için "yasal bir hedef" olup olmadığına ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı.

John Kirby, basın toplantısında Cibaliya mülteci kampının İsrail için "yasal bir hedef" olup olmadığına ilişkin soruya "yanıt verecek bir konumda olmadığını" belirtti.

Kirby, "Dediğim gibi, bunlar İsrail'in savunma güçleri için sorular. Bunlar, onların operasyonları ve yalnızca onlar operasyonlarını yürütme biçimlerinde hedef alma kararlarına ilişkin konuşabilir" ifadelerini kullandı.

Yapacakları şeyin İsrail'e "destek" sağlamak olduğunu vurgulayan Kirby, aynı zamanda sivil zayiatın en aza indirilmesi ve insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması konularında "ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını" kaydetti.

Kirby, İsrail'e silah desteği yapan ABD'nin İsrail'in saldırılarından "sorumlu olup olmadığı" sorusuna "Hedef alma kararlarını biz vermiyoruz. Bu kararları İsrail savunma güçleri veriyor" diye konuştu.

Kirby, ABD'nin Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması ve bölgedeki şiddet olaylarından kaçmak isteyen insanların güvenli şekilde bölgeden ayrılmaları için çatışmalara "gerektiği kadar" insani ara verilmesi için arabuluculuk yapmaya" çalıştıklarını söyledi.

John Kirby, çatışmalara insani ara verilmesinden kastının, "belirli amaçlara ulaşmak için geçici ve bölgesel aralar vermek" anlamına geldiğini söyledi.

Gazze'den 74 ABD vatandaşının ayrıldığını anlatan Kirby, "Bu sayının gün içerisinde artmasını umduklarını ve bölgedeki tüm ABD vatandaşlarını çıkarmak istediklerini " ifade etti.

Etiketler : Cibaliya mülteci kampı ulusal güvenlik stratejik iletişim.
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