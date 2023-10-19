ABD'ye BM toplantısında soğuk duş! Bir anda sırtlarını döndüler

ABD Büyükelçisi BM'de neye uğradığını şaşırdı! Bir anda sırtlarını döndüler
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michele Taylor'ı, BM İnsan Hakları Komitesi'nde konuşma yaptığı sırada sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, ayağa kalkıp sırtlarını dönerek protesto etti.
BM Cenevre Ofisinde gerçekleşen Komitede, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) kapsamında ABD'nin 5. Dönemsel Raporu'nun incelemesi yapıldı.
Taylor, raporun iki günlük incelemesinin ardından yaptığı kapanış konuşması sırasında STK üyeleri tarafından protesto edildi.
ABD hükümetine insan haklarıyla ilgili kaygılara yeterince önem vermediği gerekçesiyle tepki gösteren STK temsilcileri, Taylor kürsüde konuşurken sırtını döndü.
Protestoya ilişkin görüntüler, sosyal medyada sıkça kullanıldı.
STK temsilcileri, ABD hükümetinin insan haklarıyla ilgili kaygılara yeterince önem vermediği gerekçesiyle Cenevre'de ABD Büyükelçisi Taylor'ı sırtlarını dönerek protesto etti https://t.co/cwL1zGH29P pic.twitter.com/AvcNRViq7V— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 18, 2023
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