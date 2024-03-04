ABD büyükelçiliğinde görevli personel Kudüs'te ölü bulundu!

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinde görevli bir personel hayatını kaybetti.

Büyükelçilik sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'li personelin hayatını kaybettiğini doğrulayarak, olayla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Sözcü, hayatını kaybeden kişinin ABD Büyükelçisi Jack Lew olmadığını aktararak, `hiçbir kötü niyetli eylemden şüphelenmediklerini` söyledi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, büyükelçilik çalışanının Kudüs'teki bir apartman dairesinde ölü bulunduğu aktarıldı.