VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP hakkında önemli iddia: 1 Nisan sabahı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kovacaklar
ABD bütçesi ocakta 22 milyar dolar açık verdi
BM'den Refah açıklaması: "Zorla yerinden edilmesi sürecine dahil olmayacağız"
Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
Bitcoin yükselişe geçti
UCM'den İsrail'in saldırılarına dair açıklama
12 Şubat 2024 Pazartesi 23:05:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 23:05:00

ABD bütçesi ocakta 22 milyar dolar açık verdi

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43 azalarak 22 milyar dolara geriledi.

ABD Hazine Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının 4. ayında federal hükümetin bütçe açığı 22 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yıl ocakta 39 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı ocakta geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 43 azaldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, 39,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ocakta yüzde 7 artarak 477 milyar dolara, harcamaları ise yüzde 3 artışla 499 milyar dolara yükseldi.

4 AYLIK BÜTÇE AÇIĞINDA YÜZDE 16'LIK ARTIŞ

Ülkede 2024 mali yılının 4. ayı olan ocak itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 532 milyar dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 460 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 4 ayındaki harcamalar, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 2,1 trilyon dolara, gelirler yüzde 8 artışla yaklaşık 1,6 trilyon dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara ulaşmıştı.

Etiketler : ABD bütçe açığı azalan bütçe açığı bütçe açığı düşüşü
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Ailece sergi günü

Ailece sergi günü
Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"

Erkan Kolçak Köstendil ile Kaan Yıldırım, 10 yıl sonra aynı filmde! "Kaan'la oynamayı özlemişim"
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Murat Güneş, Paris'te klip çekti

Murat Güneş, Paris'te klip çekti
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX