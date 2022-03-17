Kirli iş birliği devam ediyor

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17 Mart 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 16:00:00

ABD bu kez PKK'lı teröristlere tatbikatla zırhlı araç eğitimi verdi

Kaynak: TRT Haber

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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ağır silah, zırhlı araç ve lojistik sağlayan ABD'nin teröristlerle tatbikat yaptığı ortaya çıktı. ABD askerleri, Deyrizor'daki tatbikatta teröristlere zırhlı araç eğitimi verdi.

Suriye'nin kuzey doğusundaki terör unsurları ile ABD iş birliği bir kez daha ortaya çıktı. ABD'nin PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere ağır silah, zırhlı araç ve lojistik desteği yine görüntülere yansıdı. ABD ordusuna ait birliklerin teröristlerle ortak tatbikat yaptığı görüntülere TRT Haber ulaştı.

Araçlar teröristlere DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesi ile gönderildi. Deyrizor kırsalında 2 gün süren tatbikatta, terör örgütü üyelerine tahsis edilen araçlar için sürüş eğitimi de verildiği belirlendi.

HASEKE'DE YÜZLERCE TERÖRİSTE SİLAHLI EĞİTİM VERİLDİ

Deyrizor bölgesi daha önce de ABD güçlerinin teröristlerle iş birliğine sahne olmuştu.

2021'in son günlerinde Deyrizor'un batı kırsalında yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde ABD askerleri PKK/YPG'li teröristlerle ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. 3 tank ve zırhlı araçlarla yapılan tatbikatta teröristlere güdümlü füze kullanımı ile ilgili eğitim verildi.

ABD'ye ait Özel Kuvvetler, 1 Aralık 2021'de Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke de yüzlerce teröriste daha silahlı eğitim vermişti.

TERÖRİSTLERLE ORTAK TATBİKAT

Deyrizor yakınlarındaki aynı bölgedeki ortak tatbikat ve eğitimler 2022'de de devam etti. Ebu Haşeb Çölü'nde bulunan sanayi bölgesi ve çevresinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat yapıldı.

Şubat ayındaki ortak tatbikata, savaş uçağı ve helikopterlerin yanı sıra tanklar ve zırhlı araçlar da katıldı. Uluslararası koalisyon güçlerinden bazı askerlerin de katıldığı tatbikatta, teröristlere havan topu, topçu atışları ve güdümlü anti-tank füzelerinin kullanımı hakkında da eğitim verildi.

PETROL SAHALARI TERÖRİSTLER İÇİN EĞİTİM ALANINA DÖNÜŞTÜ

Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası teröristler için eğitim alanına dönüştü. Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı ve İHA'ların belirlediği mevkileri karadan ele geçirmeye yönelik çalışmalar yapıldı.

Topçu atışı ile birlikte havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri de teröristlere uygulamalı anlatıldı.

ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce PKK/YPG'li teröriste silahlı eğitim verdi.

Etiketler : ABD SURİYE PKK PKK/YPG
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