  • BIST
    115339
  • Dolar
    6,8521
  • Euro
    7,7550
  • Altın
    389,1100
İstanbul
19 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Valilik İstanbul'da meydana gelen hasarı açıkladı
YKS sınavında başarılı olmak için nasıl bir strateji izlenmeli?
Yassıada teklifi Meclis'te oybirliği ile kabul edildi
ABD Başkanı Trump'tan 'heykel vandallığına' karşı kararname
200 engelli öğretmen ataması yapıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 720'ye yükseldi
Beşiktaş'ta gözler transferde
Bakan Koca'dan İstanbul paylaşımı: 4 kişinin tedavisi devam ediyor
TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a 'Libya' tepkisi
Camiler 5 vakit cemaatle namaza açılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için gönderdiği yardımlar Paraguay'a ulaştı
Cumhurbaşkanlığı'ndan, ABD'li Robert C. O'Brien ile kritik görüşme
ABD, İran'a silah ambargosunun uzatılması için BMGK'ye tasarı sundu
Bakan Selçuk'tan İstanbul'daki sel felaketiyle ilgili açıklama
MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den sınır dışı edilen 6 Guatemala vatandaşının Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntüler!
Putin anayasa oylaması öncesinde ekonomiye ilişkin vaatlerini açıkladı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 675'e yükseldi
Liberya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 1 ay uzatıldı
Ruhani: Petrol ihracatımız artık Hürmüz Boğazı'na göbekten bağlı değil
İspanya'da Koronavirüs'ten son bir haftada 14 kişi öldü
23 Haziran 2020 Salı 22:52:00 - Güncelleme:23 Haziran 2020 Salı 23:01:00

ABD Başkanı Trump'tan 'heykel vandallığına' karşı kararname

ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, ülke çapındaki gösterilerde heykelleri hedef alan kişilere yönelik kararname imzalayacak.

ABD Başkanı Trump, Arizona eyaletine yapacağı ziyaret için Washington'dan ayrılmadan önce Beyaz Saray bahçesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Ülkede ırkçılık karşıtı gösterilerde, "ırkçı" tutumlarıyla tanınan Amerikan Konfedere Devletleri generalleri ve eski ABD başkanlarının heykellerinin hedef alındığına işaret eden Trump, dün gece de bir grup göstericinin Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içindeki, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmak istemesine tepki gösterdi.

"BUNLAR KÖTÜ İNSANLAR VE ÜLKEMİZİ SEVMİYORLAR"

Beyaz Saray önündeki olaylarda dün gece birçok kişinin gözaltına alındığını ve bazılarının uzun hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirten Trump, "Bazı insanlar bu dili sevmiyor ama bu kişiler vandal, anarşik provokatörler. Bunlar kötü insanlar ve ülkemizi sevmiyorlar" dedi.

Heykellere yönelik vandallık yapan kişilere uzun hapis cezaları da dahil ağır cezalar verilmesi için bir kararname imzalayacağı iddialarına ilişkin Trump, "Yakın zamanda bu konuda bir kararname imzalayacağım. Bu kararname, halihazırda olan kanunları güçlendirecek" dedi.

KOVID-19 TEST PROGRAMI YAVAŞLATILACAK

Trump, "KOVID-19 test programını yavaşlatacağız, daha az test yapınca vaka sayısı da düşer" açıklamasında ciddi olup olmadığına yönelik bir soruya, "Bu konuda şaka yapmıyordum" yanıtını verdi.

ABD'nin yeni tip koronavirüs (KOVID-19) salgınında en yüksek vaka sayısına sahip olmasını, yüksek test oranlarına bağlayan Trump, "Daha fazla test yaparak daha çok vaka bulacağız. Bu kulağa kötü geliyor. Pozitif çıkan birçok kişi çok az belirti gösteriyor, birçoğu genç insanlar. Daha çok vakamız var ama ölüm oranımız düşük" sözlerini kullandı.

TEKRAR DENERLERSE CİDDİ BİR GÜÇLE KARŞILAŞACAKLAR!

ABD Başkanı Donald Trump özerk bölge tartışmalarına tepki göstererek, "Başkanınız olduğum sürece Washington DC'de asla özerk bölge olmayacak. Denerlerse ciddi bir güçle karşılaşacaklar" dedi.

ABD’de siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan gösterilerde protestocular tarafından Seattle kentinde ilan edilen özerk bölge tartışması sürerken ABD Başkanı Donald Trump’tan başkente yönelik açıklama geldi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Başkanınız olduğum sürece Washington DC’de asla özerk olmayacak. Eğer denerlerse ciddi bir güçle karşılaşacaklar” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER