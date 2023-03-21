VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Balıkçılık ve su ürünleri komisyonu kurulacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak
Depremzedelerin elektrik ve doğalgaz borçları silindi
Mehmetçik depremden etkilenen Hatay'da asayiş görevini sürdürüyor
Varhelyi: Depremdeki hasara bakıldığında, 7 milyar avroluk yardım taahhüdü tabii ki yeterli değil
ABD Başkanı Biden, ilk kez veto yetkisini kullandı
Bakan Koca'dan selde ölen hemşire ve kızı için paylaşım
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 30 tutuklama
Rus savaş uçağı ABD'ye ait bombardıman uçaklarına karşı havalandı!
Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
BM Güvenlik Konseyi'nde Kuzey Kore'nin füze denemeleri görüşüldü
ABD, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması dolayısıyla Türkiye ve BM'ye minnettar
Bu seçimde ilk kez hayata geçirilecek uygulamalar
ABD'de yeni yöntemler keşfeden kapkaççıların mağdur sayısı artıyor
AB'nin bağışçılar konferansında Türkiye için taahhüt miktarı 6 milyar euro
Ekvador'da deprem nedeniyle OHAL ilan edildi
Azerbaycan, Türkiye'deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolarlık konut inşa edecek
ICN: Dünya çapındaki hemşire eksikliği, küresel bir sağlık acil durumu olarak ele alınmalı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Mehmet Şimşek aktif siyaseti düşünmüyor
Fransa'da hükümete karşı sunulan gensoru önergesi reddedildi
Ukrayna: Rusların kuşatma girişimleri nedeniyle Avdiyivka, "Bahmut"a dönüşebilir
Azerbaycan, Türkiye'deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolarlık konut inşa edecek
UNICEF: Nijerya'da 78 milyon çocuk suyla ilgili tehditlerle karşı karşıya
37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
21 Mart 2023 Salı 00:42:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 00:42:00

ABD Başkanı Biden, ilk kez veto yetkisini kullandı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, emeklilik fonu yöneticilerinin yatırım kararlarında, çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) ilkelerini dikkate almalarına izin veren Çalışma Bakanlığı kuralını yürürlükten kaldıracak yasa tasarısını veto etti.

Başkan Biden, geçen haftalarda bazı Demokratların da destek vermesiyle Kongre'nin her iki kanadından da geçen, emeklilik fonlarıyla ilgili düzenlemeler içeren yasa tasarısını veto ederek, başkanlık koltuğunda oturmasından bugüne ilk kez veto hakkını kullanmış oldu.

Twitter paylaşımında Biden, "Az önce bir yasa tasarısını ilk kez veto ettim. Bu tasarı, MAGA Cumhuriyetçilerinin sevmediği risk faktörlerini göz önünde bulundurmayı yasa dışı kılarak emeklilik birikimlerinizi riske atacaktı. (Cumhuriyetçi) Milletvekili Marjorie Taylor Greene istese de istemese de, plan yöneticiniz zor kazanılmış birikimlerinizi koruyabilmeli." ifadelerine yer verdi.

Diğer taraftan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Biden'ın söz konusu tasarıyı veto etmesini eleştirerek "Biden'ın, Wall Street'in, emeklilik tasarruflarınızı aşırı sol siyasi amaçlarını finanse etmek için kullanmasını istediği açık." ifadesini kullandı.

Kasım 2022 ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren ve Senato'da ise az bir farkla azınlık olan Cumhuriyetçiler, Demokratların da desteğini alabildikleri, önemsedikleri bazı konularda yasalar çıkarmayı hedefliyor. Ancak Kongre'nin her iki kanadının da üçte ikisinin desteğini gerektireceğinden Biden'ın vetosunun geçersiz kılınması pek mümkün görünmüyor.

Etiketler : biden abd son dakika

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX