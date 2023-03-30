Biden, Beyaz Saray'da Arjantin Devlet Başkanı Fernandez ile görüştü

Biden, görüşmede, ABD ile Arjantin arasındaki diplomatik ilişkilerin 200 yıldır devam ettiğini belirterek, "Bugün gelecek bir yüzyıl ortaklığı için buluştuk ve bu görüşme işbirliğimizin teyididir" şeklinde konuştu.

Demokrasi ve insan hakları konusunda iki ülkenin birlikte çalıştığını ifade eden Biden, Fernandez'e, Arjantin'in Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Birleşmiş Milletlerdeki (BM) tutumu nedeniyle de teşekkür etti.

Biden, ekonomik alanda da ilişkileri geliştirmek için büyük fırsatları olduğunu kaydederek, bu çerçevede temiz enerji, kritik madenler, teknoloji ve güvenlik konularına işaret etti.

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez de Biden'a öncelikle COVID-19 döneminde ülkesine ve Güney Amerika'ya sağladığı aşı desteği nedeniyle şükranlarını iletti.

Fernandez, Ukrayna savaşının dünyadaki ekonomiye yönelik olumsuz sonuçlarına dikkati çekerek, küresel ekonomiyi yeniden canlandırmak ve kayıpları önlemek için beraber çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

İki ülkenin de demokrasi ve insan haklarını, kalkınmanın ana unsuru olarak gördüğüne işaret eden Fernandez, ayrıca iklim değişikliği konusunda endişelerini dile getirdi.

Fernandez, ABD'ye ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği çerçevesinde, Arjantin'in Uluslararası Para Fonundan (IMF) 44 milyar dolarlık yardım programı talebi için ABD'nin desteğini isteyeceklerini belirtmişti.

Arjantin, IMF programı talebi için, ülkede etkili olan kuraklık ve küresel enerji fiyatlarının ekonomiyi derinden etkilediğini savunmuştu.

Biden ile Fernandez'in ikili görüşmesi Temmuz 2022 olarak planlanmış ancak o tarihlerde Biden'in Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine ertelenmişti.