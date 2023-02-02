Biden'ın Beyaz Saray ekibinde ikinci değişiklik

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı açıklamasında, son iki yıldır kendisine ekonomi politikalarında yardımcı olan Deese'in görevinden ayrıldığını duyurdu.

Göreve geldiğinde yüksek işsizlik rakamları ve ekonomik krizin ülkede hakim olduğuna işaret eden Biden, bu sorunlar karşısında Deese ile çalıştıklarını aktardı.

Biden, ekonominin toparlanmasında Deese'in önemli rolü olduğunu belirterek "Brian, karmaşık politika zorluklarını, Amerikan halkının yaşamlarını iyileştiren somut eylemlere dönüştürme konusunda eşsiz bir yeteneğe sahip." ifadesini kullandı.

Yeni Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörünün kim olacağına dair bilgi paylaşılmadı

Amerikan Kurtarma Planı, İki Partili Altyapı Yasası, Çipler ve Bilim Yasası ve Enflasyonu Düşürme Yasası gibi ülke ekonomisi için atılan önemli adımlarda Deese'in rolünün büyük olduğuna işaret eden Biden, Deese ve ailesine katkılarından ötürü teşekkür etti.

Biden, yeni Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörünün kim olacağına dair bir bilgi paylaşmadı.

ABD Başkanı Biden, 27 Ocak'ta da Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ron Klain'ın görevinden ayrılacağını ve yerine Jeff Zients'in getirileceğini duyurulmuştu.. Zients dün itibarıyla göreve başlamıştı.