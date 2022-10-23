ABD Başkanı Biden'ın o görüntüleri şaşırttı... Sunucu ne yapacağını şaşırdı
Kaynak: Aksam.com.tr
ABD Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletini ziyareti esnasında MSNBC televizyonuna röportaj verdi. Biden'ın röportaj esnasında içi geçerken spiker ne yapacağını bilemedi.
ABD Başkanı Joe Biden, MSNBC kanalında canlı yayında Jonathan Capehart'ın sorularını yanıtladı. Röportaj esnasında içi geçen Biden, spikere zor anlar yaşattı.
GÖZ KAPAKLARININ SIK SIK DÜŞTÜĞÜ GÖRÜLDÜ
Röportaj boyunca göz kapaklarının sık sık düştüğü görülen 79 yaşındaki Joe Biden, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri'nde tekrar aday olmak istediğini belirtti.
"SAYIN BAŞKAN" DİYEREK BİDEN'I UYARDI
Daha sonra First lady Jill Biden'ın görüşü soruldu, Joe Biden'ın bu sırada içi geçti. Sunucu Jonathan Capehart "Sayın Başkan" diyerek Biden'ı kendisine getirdi.
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