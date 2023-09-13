VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de Biden ile bir kez daha gündeme gelen azil süreci nasıl işliyor?
Fransa İçişleri Bakanı Darmanin Korsika Adası'nda
İtalya'nın Lampedusa Adası'na dün 5 binden fazla düzensiz göçmen geldi
ABD Temsilciler Meclisi, İran'a yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti
UNICEF: Dünyada 333 milyon çocuk aşırı yoksulluğun pençesinde
Azerbaycan Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat yaptı
13 Eylül 2023 Çarşamba 11:59:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 11:59:00

ABD Başkanı Biden'dan Libya'daki sel felaketi nedeniyle taziye mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden, Libya'da binlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sebebiyle taziye mesajı yayımladı.

Beyaz Saray resmi internet sitesinde yayımlanan mesajda Biden, "Jill ve ben, Libya'daki yıkıcı sellerde sevdiklerini kaybeden tüm ailelere başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

    ABD'nin yardım kuruluşları vasıtasıyla acil durum fonlarının bölgeye yönlendirildiğini kaydeden Biden, "ABD, ek destek sağlamak için Libya makamları ve BM (Birleşmiş Milletler) ile koordinasyon içinde çalışıyor." dedi.

    ABD Başkanı Biden, "Yaşanan çok sayıda can kaybı için Libya halkının acısını paylaşıyor, kayıp sevdiklerinin bulunması temennilerimizi iletiyoruz." mesajını paylaştı.

    Libya'daki sel felaketi

    Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

    Libya resmi haber ajansı LANA, Derne şehrinde selde ölenlerin sayısının 5 bin 300'e çıktığını, binlerce kişinin de kayıp olduğunu duyurmuştu.

    Libya Kızılayı Sözcüsü Tevfik Şükri, sel felaketi nedeniyle yerinden olan aile sayısını 20 bin olarak tahmin ettiklerini kaydetmişti.

    Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle dün ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

    Ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek miktar olduğu ifade edilmişti.

    Etiketler : sel felaketi taziye mesajı Joe Biden
    Sevgilisinin adı kolunda

    Sevgilisinin adı kolunda
    Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

    Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
    Sinan'dan ‘Müjde' var

    Sinan'dan ‘Müjde' var
    Bu sıradan bir oyun değil!

    Bu sıradan bir oyun değil!
    Teşkilat'a pehlivan geliyor

    Teşkilat'a pehlivan geliyor
    Hem tiyatro hem dizi

    Hem tiyatro hem dizi
    Sette oyun oynuyoruz

    Sette oyun oynuyoruz
    Menemen'de üç tatlı ses

    Menemen'de üç tatlı ses
    Hayatım film olsun

    Hayatım film olsun

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
    closeX