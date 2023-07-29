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ABD Başkanı Biden'dan Aşure günü mesajı
29 Temmuz 2023 Cumartesi 21:16:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 21:16:00

ABD Başkanı Biden'dan Aşure günü mesajı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure günü nedeniyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eşi Jill Biden ile Müslümanların Aşure gününü tanıdığını belirtti.

Paylaşımda Biden, "Jill ve ben, Aşure'yi kutlayan ve herkes için fedakarlık, adalet ve eşitlik değerlerini onurlandıran dünyanın dört bir yanındaki Müslüman dostlarımızı ve komşularımızı kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Biden aşure günü abd
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