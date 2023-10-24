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24 Ekim 2023 Salı 10:04:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 10:04:00

ABD Başkanı Biden ile İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas'ın elindeki iki rehinenin serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ve Netanyahu telefon görüşmesi yaptı.

Biden görüşmede, Hamas'ın elindeki 2 rehinenin daha serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ABD vatandaşları dahil tüm rehineler ile Gazze'deki sivillerin güvenli bir şekilde bölgeden ayrılmasını sağlamak için çalışacağını bir kez daha ifade etti.

Gazze'ye insani yardımın girişinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Biden, Netanyahu'ya ABD'nin İsrail'e yönelik askeri desteği hakkında bilgi verdi.

ABD'Lİ VE İSRAİL'Lİ SAVUNMA BAKANLARI TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Austin görüşmede, Gazze'ye insani yardım akışı ve buradaki sivillerin korunmasının önemini vurguladı. İki bakan, ABD'nin İsrail'e yönelik devam eden savunma desteğini de ele aldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 55'i çocuk, 1119'u kadın olmak üzere 5 bin 87 kişinin öldüğünü, 15 bin 273 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 26 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : abd israil joe biden binyamin netanyahu
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