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ABD Başkanı Biden, Demokrat Kongre üyeleriyle görüştü
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25 Ocak 2023 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 10:45:00

ABD Başkanı Biden, Demokrat Kongre üyeleriyle görüştü

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden bir grup Demokrat Kongre üyesiyle bir araya gelerek, ekonomi planları, ülkede artan silahlı şiddet saldırıları ve Ukrayna'ya verilen destek başta olmak üzere dış politika konularını görüştü.

Bir grup Demokrat milletvekilini Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetçilerin ekonomi politikalarına yüklendi.

Medicare (dar gelirlilere verilen sağlık yardımı) ve Sosyal Güvenlik harcamalarında kesintiye gidilmesini talep eden Cumhuriyetçileri "aşırıcı" olarak niteleyen Biden, "Cumhuriyetçilerin ekonomimizi mahvetmesini izin vermeye niyetim yok." ifadesini kullandı.

Biden, Kongre üyeleriyle başta Ukrayna'ya verilen destek olmak üzere dış politika konularını da masaya yatırdıklarını belirtti.

Ülkede son dönemde artan silahlı saldırıların da gündemde olduğunu kaydeden Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, iki gün arayla silahlı şiddet saldırıları sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği California eyaletini ziyaret edeceğini duyurdu.

Etiketler : joe biden abd demokrat parti
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