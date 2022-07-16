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16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:27:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:31:00

ABD Başkanı Biden, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili stratejik ilişkileri ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere bu ülkede bulunan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, ABD Başkanı ile bir araya geldi.

Ayrıca görüşmede ABD ve BAE'yi ilgilendiren, ortak koordinasyon gerektiren bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı.

Etiketler : abd birleşik arap emirlikleri bea
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