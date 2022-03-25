VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurtulmuş: Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için Türkiye bütün gücüyle mücadele ediyor
İkinci kız yolda!
Eymen için ayakta
Şaşırtan özel hayat açıklaması
Futbol tutkunundan forma müzesi
Oyuncak evinde herşey bedava
Öğretmenlerden hayat dersi
108'lik nineden uzun yaşamın sırrı: sabah çorbası ve hareket
66 yaşında ney üflemeyi öğrendi
Gönüllü mutluluk
Krizin ortasında kritik gelişme!
''Değişen uluslararası dengeler Türkiye ile ilişkimizde çok ciddi fırsatlar oluşturabilir''
Et ihracatına kısıtlama
Masada 6 başlık var
Biden duyurdu: AB ile anlaştık
Lavrov: Rusya'ya karşı topyekün, hibrit savaş ilan ettiler
Yeni Tokat Havalimanı bugün açılıyor
Asgari ücrete ikinci zam gelecek mi?
Başkan Erdoğan'dan Kritik NATO Zirvesi dönüşü önemli açıklamalar
MIXX Awards Türkiye Ödülleri Sahiplerini Buldu
Yeni mülteci krizine dikkat çekti
Karadeniz'de büyük tehlike
Zelenski'den AB'ye sitem: Geç kaldınız
Türkiye dünya devleri listesinde!
25 Mart 2022 Cuma 14:28:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 14:28:00

ABD Başkanı Biden AB ile anlaştı! Avrupa'ya 15 milyar metreküp LNG gönderilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD, Avrupa Birliği'nin (AB) enerjide Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için bu yıl ilave 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sağlayacak.

ABD Başkanı Biden, Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını duyurdu.

Avrupa ülkeleri, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını azaltmak için çabalıyor.

AB, diğer ülkelerden yapılan ithalatlar ve yenilenebilir enerjiyi genişleterek bu yıl Rus gaz kullanımını üçte iki oranında azaltma sözü verdi.

Perşembe gecesi konuşan Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa'da gaz fiyatlarını düşürmeye yardımcı olacağını söyleyerek hareketi memnuniyetle karşıladı.

Etiketler : ABD Başkanı Biden Rus gaz LNG
Yeni işi bebek bakıcılığı

Yeni işi bebek bakıcılığı
Festivalleri gezecek

Festivalleri gezecek
Onların tebessümü dünyalara bedel

Onların tebessümü dünyalara bedel
Gençlerden 36 saat süren fikir maratonu

Gençlerden 36 saat süren fikir maratonu
Ayrılık kararı

Ayrılık kararı
Yol parası 'sahil'den

Yol parası 'sahil'den
Çelik'ten hediye!

Çelik'ten hediye!
Z kuşağını yakaladı

Z kuşağını yakaladı
Yeni evinde ‘Güven'de

Yeni evinde ‘Güven'de

EN ÇOK OKUNAN HABERLER