ABD'den Çin'e karşı bombardıman uçağı hamlesi!

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31 Ekim 2022 Pazartesi 11:41:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 11:41:00

'ABD, Avustralya'ya B-52 bombardıman uçakları konuşlandırmayı planlıyor'

Kaynak: TRT Haber

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Güneydoğu Asya'da ABD ve müttefiklerinin Çin ile gerilimi sürerken Washington yönetimi, Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'ndeki genişletilmiş Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne 6 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçağı konuşlandıracağı duyuruldu.

Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) internet sitesinde yer alan habere göre uzmanlar, Washington'un söz konusu B-52 konuşlandırma planının Çin'i hedef aldığını belirtti.

Plana göre ABD, Darwin şehrinin güneyindeki Tindal hava üssünde dev uçaklar için bir tesis inşa etmeyi planlıyor.

Altı adede kadar B-52 uçağının park edebileceği "filo operasyonları tesisi" isimli yapı için detaylı planlar hazırlandı.

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi'nden Becca Wasser, bu uçakların Avustralya'nın kuzeyine konuşlandırılmasının, Tayvan'a yönelik saldırı hazırlıklarına karşı Çin'e uyarı olduğunu söyledi.

B-52'ler, 60 yıldan fazla süredir ABD Hava Kuvvetleri'nin belkemiği olarak nitelendiriliyor.

Etiketler : abd çin Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi
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