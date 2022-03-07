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ABD, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderecek
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07 Mart 2022 Pazartesi 20:51:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 20:52:00

ABD, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderecek

Kaynak: AA

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi.

Etiketler : ABD Avrupa 500 asker
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