07 Mart 2022 Pazartesi 20:51:00 - Güncelleme:07 Mart 2022 Pazartesi 20:52:00
ABD, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderecek
Kaynak: AA
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Avrupa'ya ilave 500 asker daha gönderilmesi talimatı verdi.
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