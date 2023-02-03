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03 Şubat 2023 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 08:30:00

ABD, askeri sahaları üzerinde 'Çin'e ait bir gözetleme balonunun' uçtuğunu açıkladı

Kaynak: BBC

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son birkaç gündür ülke üzerinde yüksekten uçan ve önemli askeri sahaları gözetliyor gibi görünen şüpheli bir "Çin gözetleme balonunu" izlediklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), son birkaç gündür ülke üzerinde yüksekten uçan ve önemli askeri sahaları gözetliyor gibi görünen şüpheli bir "Çin gözetleme balonunu" izlediklerini açıkladı.

BBC'de yer alan habere göre: üst düzey bir savunma yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Joe Biden'ın talebi üzerine Savunma Bakanı Lloyd Austin ve üst düzey askeri yetkililerin balonu düşürmeyi düşündüklerini ancak enkazının yerdeki çok sayıda insanı tehlikeye atacağı için vazgeçtiklerini söyledi.Pentagon yetkilisi, balonun hassas hava üslerinin ve yer altı sığınaklarında nükleer füzelerin olduğu ABD'nin kuzeybatısında uçtuğunu kaydetti.

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, "Açıkçası, balon gözetleme amaçlı ve mevcut uçuş yolu onu bir dizi hassas bölgeye taşıyor" dedi. Çin'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Pentagon, balonun Çin'e ait olduğundan emin olduğunu kaydediyor.

Fakat Pentagon balonun önemli bir istihbarat tehdidi oluşturduğunu düşünmüyor.

Söz konusu yetkili, "İstihbarat toplama açısından bu balonun sınırlı katma değere sahip olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Yetkili, balonun ABD hava sahasına "birkaç gün önce" girdiğini belirterek, ABD istihbaratının balonu bundan çok daha önce izlediğini de sözlerine ekledi. Biden'ın gereğinin yapılması talimatı vermesi üzerine Çarşamba günü Filipinler'de bulunan Bakan Austin, üst düzey Pentagon yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Tartışmalar sürerken, Montana'nın üzerindeyken balonu incelemek için savaş uçakları uçuruldu.

Ancak yetkili, Pentagon'un "olası enkaz nedeniyle yerdeki insanların güvenliği riske girebileceğinden eyleme geçmemeye" karar verdiğini söyledi.

Pentagon sözcüsü Pat Ryder, balonun hâlâ ABD hava sahasında izlendiğini doğruladı.

Ryder yaptığı açıklamada, "Balon şu anda ticari hava trafiğinin çok üzerinde bir irtifada seyahat ediyor. Yerdeki insanlar için askeri veya fiziksel bir tehdit oluşturmuyor" dedi.

Perşembe günü Pentagon'da yapılan brifing sırasında yetkililer balonun mevcut konumunu açıklamayı reddetti. Ayrıca, boyutu da dahil olmak üzere cisim hakkında daha fazla ayrıntı da vermedi.

Etiketler : ABD Savunma Bakanlığı Ryder Pat Ryder Pentagon ABD hava sahası
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