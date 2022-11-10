Biden'ın ‘Topal Ördek' korkusu

ABD'deki ara seçimde, Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde yenilgiye uğradı, Senato'da ise yarış son ana kadar sürdü. Cumhuriyetçilerin beklediği zafer gerçekleşmedi ancak Biden, Senato'daki çoğunluğu da kaybederse Kongre desteğinden mahrum kalacak.

SENATO NEFES NEFESE

Haber yayına hazırlandığında Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler 195, Demokrat Parti de 176 sandalye ulaştı. Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde büyük bir kayıp yaşarken Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesi için 218 sandalyeye ulaşması gerekiyor. Senato'da ise Demokratlar 1 sandalye kaybederken Cumhuriyetçilere üstünlüğü ele geçirme fırsatı doğdu.

Sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin elinde 49, Demokratların elinde 48 koltuk var. Henüz sonuçları netleşmeyen eyaletlerden Arizona'da Demokrat, Nevada'da ise Cumhuriyetçi adayın önde olduğu hesaba katıldığında bu denge 50'ye 49 seviyesine gelebilir. Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa, bu parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre'nin bu kanadında da çoğunluğu ele geçirecek.

GEORGIA 2'NCİ TURA KALDI

Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak. Fakat Georgia eyaletinde Senato seçimi ikinci tura kaldı. Ancak Georgia'da ne Cumhuriyetçi ne de Demokrat aday oyların yüzde 50'sinden fazlasını alamayınca bu eyalatte seçim, 6 Aralık'taki ikinci tura kaldı.

'DALGA, DALGACIK OLDU!'

Biden, Senato'daki çoğunluğu da kaybederse "topal ördek" olacak. Yani Kongre desteğini tamamen kaybedecek. Cumhuriyetçilerin, Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadını kontrol etmesine kesin gözüyle bakılırken, Senato'da ise Demokratların umulmadık şekilde direnmesi değişik yorumlara neden oldu. The Washington Post (WP), "Demokratlar beklentilere meydan okudukça Kongre dengede duruyor" manşetine yer verirken, New York Times (NYT) Cumhuriyetçilerin sandıklarda beklediği "kırmızı dalga" belirtisinin görülmediğine işaret ederek "dalgacık oldu" başlığı attı.

EKONOMİK KRİZE RAĞMEN EN PAHALI SEÇİMLER

2022 seçimleri hem eyalet düzeyinde hem federal düzeyde en az 16.7 milyar dolara mal oluyor. Kâr amacı gütmeyen bir hükümet şeffaflık örgütü Open Secrets'a göre, bu mali yetle şimdiye kadarki en pahalı ara seçimler yaşandı.

DR. ÖZ YARIŞI KAYBETTİ

Seçilmesi halinde Türk vatandaşlığından çıkacağını ifade eden Türk asıllı Cumhuriyetçi Senatör adayı Dr. Mehmet Öz Pensilvanya'dan girmiş olduğu seçimi kaybetti. Cumhuriyetçilerin topa tuttuğu Dr. Öz'ün seçimi kaybetmesinin en önemli nedenlerinden birinin, Trump ile yapmış olduğu kısa gösterinin yanı mitingin olduğu yorumları yapıldı. Cumhuriyetçiler Pensilvanya'da Senato'da bir koltuk kaybetti.

25'İNDE MİLLETVEKİLİ

FlorIda'daki Temsilciler Meclisi yarışlarında Cumhuriyetçiler'in adayı 25 yasındaki Demokrat Maxwell Alejandro Frost, seçimi kazandı. Böylece Z kuşağının Kongre'de sandalye kazanan ilk üyesi oldu. Frost zaferini Twitter'da, "BİZ KAZANDIK!!!! Bu gece tarih yazıldı. Floridalilar için, Z kuşağı için ve daha iyi bir geleceği hak ettiğimize inanan herkes için tarih yazdık. ABD Kongresi'nde evimi temsil etme fırsatı bulduğum için minnettarım" mesajıyla paylaştı.