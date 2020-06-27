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27 Haziran 2020 Cumartesi 23:31:00 - Güncelleme:27 Haziran 2020 Cumartesi 23:38:00

ABD 4 binden fazla askerini geri çekiyor

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ABD'nin Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'den 4 bin 500'e indirmek için harekete geçtiği iddia edildi. Pentagon'a göre çekilme devam ediyor ancak Afganistan'daki 14 bine yakın askerin ne kadarının çekildiği açıklanmıyor.

Amerikan basın kuruluşu CNN'in iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberde, Trump yönetiminin konuya ilişkin üzerinde çalıştığı planda sona yaklaşıldığı, Trump'ın bu konuda "kararlı" olduğu kaydedildi.

Haberde, ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in geçen hafta bu konuyu NATO müttefikleri ile de görüştüğü aktarılırken, askerlerin tam olarak hangi tarihe kadar çekileceğine ilişkin ise net bir tarih paylaşılmadı.

- CUMHURİYETÇİ SENATOR GRAHAM'DEN TRUMP YÖNETİMİNİN PLANINA KARŞIT GÖRÜŞ

Trump'ın söz konusu kararına yönelik ABD siyasetinde karşıt görüş bildiren sesler de yükselmeye başladı.

Cumhuriyetçi Senator Lindsey Graham, CNN'in söz konusu haberini Twitter hesabından paylaşarak konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'dan çekilme sürecinin her zaman koşullara bağlı olması gerektiğini vurgulayan Graham, "Trump yönetimi, DEAŞ ve El Kaide gibi radikal unsurların Afganistan'da güç kazandığına dair istihbarat raporlarına rağmen Afganistan'dan asker çekmeye devam ederse, Obama yönetiminin Irak'ta yaptığı hatanın aynısına düşer." görüşünü paylaştı.

Graham, bu sürecin ABD'nin "ulusal güvenliğini" tehdit etmeyecek şekilde ilerletilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Taliban ile şubatta vardığı anlaşma kapsamında öncelikli olarak Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e indirmesi bekleniyor.

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