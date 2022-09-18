ABD'den Rum'a silah satışına onay

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18 Eylül 2022 Pazar 08:53:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 08:53:00

ABD 2023 mali yılı için Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırdı

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Amerika Dışişleri Bakanlığı, 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik uygulanan silah ambargosunu kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

ABD, 33 yıl sonra 2020'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uygulanan silah ambargosunu kaldırdıktan sonra uygulamanın kapsamını genişletmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, GKRY'ye yönelik silah ambargosunu 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıkladı. Karara tepki gösteren ürk Dışişleri Bakanlığı: "Bu karar, Kıbrıs meselesinin çözülmesi yönündeki çabaları olumsuz etkileyecek; Ada'da bir silahlanma yarışına yol açacak ve Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara zarar verecektir. ABD'yi bu kararı gözden geçirmeye ve Ada'daki iki tarafa karşı dengeli bir politika izlemeye davet ediyoruz."

SATIŞ İKİ ŞARTA BAĞLIYDI

2019 Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası kapsamında ABD'nin savunma malzemelerinin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ihracatına yönelik iki şart getirilmişti. GKRY'nin kara para aklama ile mücadele düzenlemeleri yapması ve ABD ile iş birliği yaptığını raporlaması gerekiyor. Ayrıca GKRY'nin Rus askeri gemilerinin yakıt ve limanlara erişimini engelleme konusundaki gerekli adımları attığını bildirmesi isteniyor. Kıbrıs'a silah ambargosu ilk olarak eski başkan Trump döneminde, 2020 yılında kaldırılmıştı.

Etiketler : abd rum silah satışı
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