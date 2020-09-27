  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6569
  • Euro
    8,9038
  • Altın
    458,1910
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP yine şaşırtmadı! Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Ünal Çeviköz Ermenistan'ı savundu
Abbas'tan BM açıklaması: Filistin davası Birleşmiş Milletler için en büyük sınavdır
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı
Azerbaycan'dan flaş karar... Karşı saldırı kararı alındı
İletişim Başkanlığı'ndan Preveze Deniz Zaferi için Başkan Erdoğan'ın sesiyle özel klip
Bakan Koca'dan temsili fotoğrafla dikkat çeken paylaşım
Birleşmiş Milletler, Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'ı kınadı
Rusya'da izinsiz uçuş yapan bir uçak nehre düştü
Kastamonu'da çıkan yangında 6 ev küle döndü
ABD'den onay çıktı! Hollanda'ya Patriot satışı gerçekleşiyor
Başkan adayı Biden ile canlı yayında tartışacak olan Trump'tan ilginç öneri: Doping testi yapılsın
Twitter kullanıcılarını retweet yapmadan önce uyaracak
Turistlerin para ve araçlarını çalan hırsız Muğla'da yakalandı
İstiklal'de korkutan yoğunluk
TEKNOFEST 2020, üçüncü yılını da başarıyla tamamladı
Sivilleri hedefine koyan Ermenistan aynı aileden 5 kişiyi katletti
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Can Azerbaycan'ın yanındayız
TEKNOFEST'te konuşan Bakan Soylu: 10 yıl önce hayal edemediğimiz yerdeyiz
Bingöl'de ambulansa saldırı! Camlarını kırdılar
İstanbul Esenler'de bir şahıs eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini silahla vurup kaçtı
AK Parti'li Dağ: AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları daha on yıllar ülkeye hizmet edecek
Kocaeli merkezli iki ildeki operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı
Kral 2. Abdullah Temsilciler meclisini feshetti
Bakan Koca 27 Eylül Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı
27 Eylül 2020 Pazar 23:42:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 23:42:00

Abbas'tan BM açıklaması: Filistin davası Birleşmiş Milletler için en büyük sınavdır

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu'na vido konferansla katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas Filistin davasının Birleşmiş Milletler (BM) için en büyük sınav olduğunu söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan BM 75. Genel Kuruluna Filistin adına video mesaj ile hitap etti.

BM'nin Filistin davası için önemini vurgulayan Abbas, "Filistin davası BM için en büyük sınavdır. Biz, hakkımızdan fazlasını istemediğimiz gibi azını da kabul etmeyeceğiz." dedi.

Abbas, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hâlâ BM'nin Filistin davasını uluslararası meşruiyete uygun olarak barışçıl çözüme kavuşturmada tüm sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz. İsrail ve ABD yönetiminin bu uluslararası örgüte (BM'ye) ve uluslararası meşruiyet kararlarına yönelik saldırısının yoğunlaştığı bir zamanda, bu örgüte bağlılığımız artıyor."

Filistin halkının, özgürlük ve bağımsızlıkları uğruna yürüttükleri meşru mücadelelerinin destekçisi olması için BM'ye umut bağladığını kaydeden Abbas, Filistin'in BM'de tam üyelik hakkını kazanması için çalışma sözü verdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER