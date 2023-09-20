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20 Eylül 2023 Çarşamba 23:40:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 23:40:00

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den küresel terörle mücadelede toplumlarda hoşgörüyü yayma mesajı

Kaynak: AA

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Kur'an-ı Kerim'in yakılması gibi eylemlerin, teröristler tarafından istismar edildiğini belirterek, terörle etkin mücadele için toplumlarda hoşgörüyü yaymak gerektiği mesajını verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'nun (TMFK) 13. Bakanlar Oturumu'nda açılış konuşması yaptı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile beraber eş başkanlığını üstlendiği oturumda Borrell, terörle etkin mücadele için toplumlarda hoşgörünün teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Josep Borrell, "Toplumlarımızda provokatif eylemlere, hoşgörüsüzlük ve nefret eylemlerine sıklıkla tanık oluyoruz. Kur'an'ın yakıldığını görüyoruz. Bunlar, teröristler tarafından çarpık ideolojilerini yaymak, terörist eylemleri örgütlemek ve uygulamak için defalarca istismar ediliyor." dedi.

Borrell, yaz aylarında İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle ilgili yaptığı açıklamada da "Avrupa'da bazı kişilerin, birçok Müslümanı inciten eylemlerinin ardından AB, dini nefret ve hoşgörüsüzlüğün teşvikinin her şeklini güçlü ve kararlı şekilde reddettiğini yinelemektedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Etiketler : josep borrell terör kuranı kerim
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