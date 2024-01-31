VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Söz verildi yapıldı: Deprem bölgesindeki çelik köy evlerinin ilk etabı teslime hazır
DSÖ Gazze'deki çaresizliğe dikkat çekti: Halk açlıktan ölüyor
Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 87'si yıkıldı
Borsa İstanbul rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
THY'nin bazı Almanya seferleri iptal edildi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell UNRWA konusunda uyardı! "İddialar, Gazze'ye yapılan işlere gölge düşürm...
31 Ocak 2024 Çarşamba 18:35:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 18:35:00

AB Yüksek Temsilcisi Borrell UNRWA konusunda uyardı! "İddialar, Gazze'ye yapılan işlere gölge düşürmemeli"

Kaynak: AA

ABONE OL

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgalci İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına yönelik iddialarının yapılan işlere gölge düşürmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Borrell, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UNRWA'nın Gazze'ye insani yardım ulaştırmada oynadığı "yeri doldurulamaz rolün" korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Paylaşımda ABD'nin BM Büyükelçisinden alıntı yapan Borrell, "Her ne kadar bir soruşturmaya ihtiyaç duyulsa da iddiaların UNRWA'nın yaptığı vazgeçilmez ve önemli işlerine gölge düşürmesine izin vermemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

AB, UNRWA'YA DESTEĞİN DEVAMINI DEĞERLENDİRECEK

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'ya sağlanan finansal desteğin devamını, BM tarafından başlatılan soruşturmanın sonuçları ve atılacak adımlar ışığında değerlendireceği bildirilmişti.

Açıklamada, Komisyonun, kurumun AB tarafından atanacak bağımsız dış uzmanlar tarafından denetimi kabul etmesini, özellikle personelinin terörist faaliyetlere olası katılımını önlemek için gereken kontrol sistemlerine odaklanılmasını beklediği, en kısa zamanda bütün UNRWA personeli hakkında saldırılara katılmadıklarını doğrulamak için bir inceleme başlatılması gerektiği belirtilmişti.

UNRWA'NIN İŞLEVİ VE İSRAİL'İN İDDİALARI

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgalci İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemiş, UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

Etiketler : Josep Borrell İsrail Filistinli Mülteciler Avrupa Birliği BM
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Uzay'da albüm yapacak

Uzay'da albüm yapacak
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

'Yaşlanmışsınız' yorumuna bakın ne cevap verdi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX