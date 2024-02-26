AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "tamamen İsrail yanlısı duruşu" nedeniyle von der Leyen'i suçladı

Borrell, İspanya'nın El Pais gazetesine verdiği röportajda, "Von der Leyen'in tamamen İsrail yanlısı bir duruş sergilediği, uluslararası politika konusunda kendisinden başka kimseyi temsil etmeyen (İsrail) gezisinin Avrupa açısından jeopolitik maliyeti oldukça yüksek oldu." değerlendirmesinde bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi, gerek Rusya-Ukrayna Savaşı gerekse İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı AB'nin şimdiye kadar sergilediği siyasi tavrı eleştirerek, "politikalarından dolayı Batı'da bir kasırganın yaklaştığı" benzetmesini yaptı.

Dünya klasiklerinden İtalyan yazar ve şair Dante Alighieri'nin "İlahi Komedya" kitabına atıfta bulunan Borrell, Ukrayna ve Gazze'de yaşanan şiddetin bu kitapta bahsedilen "şiddet çemberine" benzediğini kaydetti.

Borrell, "Putin ve Trump, henüz kazanmadılar ama kazanabilirler. Çok geç olmadan Avrupa uyanmak zorunda." ifadelerini kullandı.

VON DER LEYEN, 7 EKİM'DEN BU YANA ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE



AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 7 Ekim 2023'ten bu yana "aşırı İsrail yanlısı duruş" sergilediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarının 6. gününde bu ülkeye dayanışma ziyaretinde bulunan von der Leyen'in, AB'nin İsrail'e "koşulsuz desteğini" sunması dikkati çekmişti.

İsrailli yetkililerle temaslarında Gazze'deki insani duruma değinmeyen von der Leyen, sivilleri ve altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıyla ilgili hiçbir çağrıda bulunmamıştı.

AB çalışanları, 20 Ekim'de ortak mektup kaleme alarak von der Leyen'i İsrail'i kayıtsız şartsız desteklemek yerine ateşkes ve sivil yaşamın korunmasına yönelik çağrıda bulunmaya davet etmişti.

Aradan geçen 4 ayda von der Leyen, konuya ilişkin açıklamalarında öncelikli olarak İsrail'in kendisini savunma hakkından söz etmeyi sürdürdü.

Çatışmaların bölgeye yayılma riskine sık sık değinen von der Leyen, gelecekte bu tür durumların önüne geçilmesi için iki devletli çözüme yatırım yapılması gerektiği gibi yüzeysel argümanlarla yetindi.

Von der Leyen, Gazze'deki durumla ilgili ise yalnızca AB'nin insani yardım çalışmalarına atıfta bulundu.

Başta AB'nin başkenti konumundaki Brüksel olmak üzere Avrupa sokaklarında düzenlenen Filistin'e destek gösterilerinde de von der Leyen, protestocuların hedefinde yer alıyor.

Von der Leyen'in fotoğrafının bulunduğu pankartlarda "Soykırımın suç ortağı" yazısına sık rastlanırken Alman siyasetçinin ismi yuhalanıyor.

Vatandaşlar kadar Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri de von der Leyen'in duruşunu sert dille eleştiriyor.

Bunlardan İrlandalı Sol Grup üyesi Clare Daly'nin von der Leyen'e "Bayan Soykırım" şeklindeki hitabı, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı.

Von der Leyen'in İsrail'e koşulsuz desteğini sunduğu açıklamaları, Uluslararası Adalet Divanındaki soykırım davasında İsrail'i savunan avukat tarafından dahi alıntılanmıştı.