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18 Mart 2024 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 12:45:00

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullandığını söyledi

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye yardım girişini engelleyerek açlığı silah olarak kullandığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde başkent Brüksel'de 3'üncüsü düzenlenen Avrupa İnsani Forumu'nda konuştu.

"Gazze artık açlığın eşiğinde değil, açlık yaşanıyor." diyen Borrell, "Peki o zaman ne yapacağız? Filistinlilerin açlıktan ölmesine seyirci kalamayız. Ne yapacağız? Çünkü bu bir doğal afet değil. Bu bir sel değil. Bu bir deprem değil. Tamamen insan yapımı. Kim tarafından? Haydi bunu cesurca söyleyelim. Gazze'ye insani yardım girişini engelleyen tarafından." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, şöyle devam etti:

"Yüzlerce tır sınırda bekliyor ama onları kontrol etmekle sorumlu olanlar, girişlerini engelliyor. Ben buraya Washington'dan geliyorum ve bunu söylemeye cesaret ediyorum. Evet, İsrail pekala açlığa neden oluyor. 'Bunu nasıl söylersiniz, nasıl bir kanıtınız var?' Nasıl bir kanıtım mı var? Yüzlerce tır içeri girmeyi bekliyor. Geçiş noktalarının etkili şekilde çalışabilir hale getirilmesi ve ilave geçiş noktalarının açılması kesinlikle zorunlu. Bu sadece siyasi irade meselesi. İsrail bunu yapmalı."

Yardımların orada beklediğine işaret eden Borrell, "Kamyonlar durdu. İnsanlar ölürken girişler yapay olarak kapalı tutuluyor. Uçakla paraşütlerle yardım gönderiyoruz ama yanda, bir saatlik mesafede bir havaalanı var. Neden havaalanına göndermiyoruz? Çünkü izin vermiyorlar. Açlık, silah olarak kullanılıyor. Evet, bunu cesurca söyleyelim. Açlık, silah olarak kullanılıyor." dedi.

Etiketler : avrupa birliği josep borrell israil gazze
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